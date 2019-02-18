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На Кубани четверых членов банды приговорили к срокам от 3,5 до 17 лет лишения свободы

В местных СМИ преступников назвали краснодарскими стрелками

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд вынес приговор четверым членам банды по делу о нападении на контрольный пункт полиции в Краснодаре и предшествующему этому нападении на гражданина, здоровью которого был причинен тяжкий вред, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Никита Медведев приговорен к 17 годам лишения свободы, Владислав Гмыря - к восьми годам лишения свободы, Дмитрий Каракин - к трем годам и шести месяцам лишения свободы, Владимир Муковоз - к семи годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Подсудимым, один из которых, Муковоз, является бывшим участковым уполномоченным полиции, инкриминировалось участие в устойчивой вооруженной банде, созданной в целях нападения на граждан, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, угон и ряд других преступлений. В местных СМИ членов преступной группы назвали краснодарскими стрелками.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

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