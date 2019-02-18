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Самолет из КНР не смог выпустить шасси при заходе на посадку в Уфе

В результате инцидента никто не пострадал

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Грузовой самолет Ил-76 из Китая не смог с первой попытки выпустить заднюю правую стойку шасси во время приземления в аэропорту Уфы. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов.

Инцидент произошел 16 февраля в международном аэропорту Уфы, однако известно о нем стало лишь сейчас.

"Самолет Ил-76, летевший в Уфу из китайского Шэньяна с грузом на борту, не смог выпустить заднюю правую стойку шасси. После проведенных мероприятий стойка шасси было выпущено и самолет благополучно приземлился в аэропорту", - сказал Мухаметьянов, добавив, что девять членов экипажа не пострадали, а инцидент не отразился на работе авиаузла.

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