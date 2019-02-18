Спасатели разобрали опасные конструкции в вузе Петербурга, где произошло обрушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС разобрали опасные нависающие конструкции в корпусе университета ИТМО (Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики) на улице Ломоносова, где в минувшую субботу произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

"Завершен разбор опасных нависающих конструкций. Угроза их обрушения снята", - сказали в пресс-службе.

В управлении также отметили, что во вторник на совещании будет принято решение о дальнейшем разборе завалов. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП под руководством вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, в понедельник специалисты провели осмотр и анализ состояния строительных конструкций в зоне обрушения и на прилегающих площадях здания.

На заседании штаба на месте происшествия были определены вопросы взаимодействия участников ликвидации последствий ЧП. Место проведения работ оцеплено, доступ посторонних лиц в зону работ запрещен.

В штабе также отметили, что в понедельник на месте работали 63 человека личного состава Регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России, поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, а также 15 единиц техники, включая автокран грузоподъемностью 160 т.

Происшествие

16 февраля в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение кровли и перекрытий с пятого по второй этажи, когда в здании шли занятия. Были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших не оказалось.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").