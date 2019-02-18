Два человека погибли в ДТП на трассе в Татарстане

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль вылетел в кювет после столкновения с прицепом грузового автомобиля в Татарстане, два человека погибли. Об этом в понедельник говорится в распространенном сообщении МВД по республике.

"В понедельник примерно в 19:10 мск на 9-м км автодороги Кузайкино - Нурлат в Альметьевском районе Татарстана водитель Chevrolet, по предварительным данным, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с прицепом автомобиля МАЗ под управлением водителя 1960 года рождения. Затем Chevrolet съехал в кювет, водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте ДТП от полученных травм", - отмечается в сообщении ведомства.

Днем в понедельник в Татарстане началась метель с сильными порывами ветра. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся. На дорогах гололедица и снежные заносы.