СМИ: двое полицейских погибли после атаки неизвестных на границе Колумбии и Венесуэлы

БОГОТА, 18 февраля. /ТАСС/. Неизвестные совершили нападение на сотрудников колумбийской полиции и таможенной службы на северо-востоке Колумбии. В результате атаки два человека погибли, сообщила в понедельник газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в городе Араука (столица одноименного департамента). Вооруженные люди открыли огонь по полицейским, которые дежурили на мосту Хосе Антонио Паеса, который соединяет Колумбию и Венесуэлу. В результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Ранения также получил один из сотрудников таможенной службы.

Власти региона начали расследование. Отмечается, что в департаменте активно действуют представители различных преступных организаций, а также члены леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения".