СМИ: около 60 отелей закрыли в центре Нью-Дели после крупного пожара

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Нью-Дели закрыли 58 отелей и гостевых домов в квартале Карол-Багх и прилегающих районах в центре столицы из-за нарушений норм противопожарной безопасности. Как сообщила во вторник газета The Economic Times, городские службы провели инспекцию более 80 гостиниц после пожара в отеле Arpit Palace, в котором погибли 17 человек.

Карол-Багх - торговый район в центре индийской столицы, здесь расположено немало недорогих гостиниц и меблированных комнат, в которых селятся гости индийской столицы, в том числе и из других стран, включая Россию. Пожарная служба и полиция намерены продолжить инспекцию гостиниц, поэтому количество закрытых отелей может вырасти, указывает издание.

Пожар в отеле Arpit Palace в Карол-Багх вспыхнул ночью 12 февраля. В этот момент в здании находились около 150 постояльцев, большинство из которых спали. Среди погибших есть иностранные граждане, еще около 30 человек пострадали. Россиян среди погибших и пострадавших не было.

По данным индийских СМИ, следствие не исключает преднамеренного поджога гостиницы ради получения страховки за здание, поскольку у владельца отеля был большой долг, который он не имел возможности выплатить.