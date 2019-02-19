Мосгорсуд признал законным заочный арест изобретателя бифидока

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заочный арест бизнесмена Игоря Вайнштока, объявленного в международный розыск по делу о невыплате заработной платы. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что материалы апелляционной жалобы в отношении Вайнштока были сняты с рассмотрения и направлены в Пресненский районный суд Москвы для устранения технических ошибок.

В ноябре прошлого года Пресненский суд заочно арестовал и объявил в международный розыск Вайнштока. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 145.1 ("Частичная невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации") и ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") УК РФ.

Согласно данным из открытых источников, в начале 1990-х годов физик Игорь Вайншток вместе с партнерами начал выпуск лекарственных препаратов на основе бифидобактерий, позднее стал гендиректором научно-производственного объединения ЗАО "Партнер", которое является одним из крупнейших отечественных производителей подобных препаратов. Добавив бифидобактерии в кефир, он создал популярный кисломолочный напиток бифидок.