Ущерб по делу бывшего вице-президента "Росгосстраха" Хачатурова вырос до 6 млрд рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следствие оценило в 6 млрд рублей ущерб в рамках уголовного дела в отношении бывшего вице-президента страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Мельников.

Он уточнил, что ранее ущерб составлял 1 млрд рублей, а потерпевшей стороной по делу признана компания "РГС-активы". "Следствие считает, что распорядившись своими же тремя процентами акций, Сергей причинил принадлежавшему тогда ему же ООО "РГС-активы" ущерб в размере 6 млрд рублей. При этом следствие провело по делу экспертизу, установившую, несмотря на содержащиеся в ней грубые нарушения, что компания "РГС-активы", которую Хачатуров безвозмездно передал банку "Открытие", стоила более 9 млрд рублей, - рассказал защитник. - Даже этот факт опровергает наличие какого-либо ущерба".

Изначально Хачатурову вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), но в августе прошлого года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы.

Сергей Хачатуров - брат бывшего основного владельца "Росгосстраха" Даниила Хачатурова. В 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар "РГС холдинга", который тогда владел 52% "Росгосстраха". В 2017 году Даниил Хачатуров передал контроль над "Росгосстрахом" банку "Открытие".

Новое обвинение

По словам адвоката, следствие в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере добавило Хачатурову обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Это дело было возбуждено в декабре прошлого года. "Наша позиция не изменилась, не было самого события преступления и Хачатуров никакого преступления не совершал. Была сложная многоаспектная экономическая сделка, которая со стороны Сергея исполнена строго в соответствии с договором и законом", - отметил адвокат.

Адвокат Мельников также заявил, что "в деле нет ущерба, у "Открытия" есть только прибыль". "В деле нет юридического основания, почему обвиняемый должен был бесплатно отдать "Открытию" еще 3% акций, есть только незаконное желание отнять чужое имущество. То, что происходит с нашим подзащитным, является попыткой отмены частной собственности в России", - рассказал защитник, добавив, что Хачатуров уже передал безвозмездно "Открытию" активы на сумму более 100 млрд рублей, "не получив взамен ничего".

Кроме того, адвокат сравнил уголовное дело в отношении Хачатурова с делом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". "Все технологии были опробованы на моем подзащитном, что применяется сегодня на Калви. Происходит незаконное вторжение в экономическую сферу с уголовными методами и оценками, незаконное заключение под стражу, игнорирование невыгодных для обвинения аспектов гражданско-правовых отношений. Все это происходит при явном нарушении позиций Верховного суда по этим вопросам ", - резюмировал юрист.

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