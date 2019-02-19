В Ростове-на-Дону горит трава возле старого аэропорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Сухая трава на площади 2500 кв. м горит у старого аэропорта Ростова-на-Дону, расположенного в черте города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Горит сухая трава в районе старого аэропорта (расположен в черте города). Угрозы жилым домам нет", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что площадь пожара - приблизительно 2500 кв. м, а сообщение об этом возгорании поступило около 11 часов утра во вторник. На месте работают восемь единиц техники и более 30 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Азовском районе Ростовской области горит камыш на площади 900 кв. м. Угрозы распространения огня нет, но пожар там пока не потушен.