{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону горит трава возле старого аэропорта

Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составляет 2500 кв. м, но угрозы жилым домам нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Сухая трава на площади 2500 кв. м горит у старого аэропорта Ростова-на-Дону, расположенного в черте города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Горит сухая трава в районе старого аэропорта (расположен в черте города). Угрозы жилым домам нет", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что площадь пожара - приблизительно 2500 кв. м, а сообщение об этом возгорании поступило около 11 часов утра во вторник. На месте работают восемь единиц техники и более 30 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Азовском районе Ростовской области горит камыш на площади 900 кв. м. Угрозы распространения огня нет, но пожар там пока не потушен.

Теги
РоссияРостовская область
Обрушение перекрытий в университете в Петербурге
Ректор ИТМО назвал сроки восстановления здания, в котором произошло обрушение
По словам Владимира Васильева, работы по восстановлению могут занять один-два года
Читать полностью