В Москве задержали группировку подпольных банкиров

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств в Москве. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, за несколько лет подозреваемым удалось заработать мошенническим путем около 9 млн рублей.

По данным Волк, задержанные с 2011 по 2015 год осуществляли финансовые операции на территории Москвы без соответствующей лицензии. В их распоряжении находились реквизиты юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания.

"За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5% от каждой транзакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход на сумму около 9 млн рублей. Сотрудниками полиции при участии Росгвардии проведено более 10 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона. Изъяты электронные ключи системы "Банк клиент", печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация, денежные средства в сумме свыше 3 млн рублей и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", - сказала она.

В настоящее время задержаны двое предполагаемых участников группировки, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.