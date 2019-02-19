Главное здание университета ИТМО в Петербурге эвакуировано из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) во вторник днем были эвакуированы из здания вуза на Кронверкском проспекте из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили ТАСС в учебном заведении.

"Здание эвакуируют, подтверждаем. Причина - электронное сообщение об опасности", - сказали в пресс-службе университета.

В минувшую субботу в другом корпусе университета, расположенном на улице Ломоносова в центре Петербурга, во время занятий произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. В результате инцидента никто не пострадал. В МЧС предварительной причиной происшествия назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением.

Сообщения об угрозе взрыва поступают в административные заведения, торговые центры и рестораны Петербурга четвертый день подряд. Ранее во вторник такие сообщения пришли в две школы и несколько торговых центров.

Как сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, накануне из-за подобных угроз были эвакуированы около 90 тыс. человек.