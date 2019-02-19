Прокуратура Литвы потребовала осудить на восемь лет подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы потребовала приговорить обвиняемого в шпионаже в пользу РФ литовского гражданина Романа Шешеля к восьми годам заключения. Об этом во вторник сообщил журналистам поддерживающий обвинение прокурор Редас Савицкас.

Разбирательство в Клайпедском окружном суде проходит в формате закрытых заседаний. "Мы считаем, что вина полностью доказана, совершено опасное преступление", - сказал он. По словам прокурора, защита с таким утверждением не согласна.

Клайпедский окружной суд 8 января зачитал обвинительный акт, с которым подсудимый Шешель не согласился и вину за собой не признал.

По материалам дела, собранным Вторым департаментом оперативных служб при министерстве обороны Литвы (военная разведка), арестованный родился в 1974 году в России. С 2015 года до задержания в декабре 2017 года он якобы собирал и передавал завербовавшей его российской спецслужбе (ее название не раскрывается) информацию о состоянии ВМС Литвы, заходящих в Клайпеду военных кораблях НАТО и военных грузах, а также о работающем в порту терминале сжиженного природного газа. Как отмечала при передаче дела в суд прокуратура, подозреваемый собирал незасекреченную информацию, однако его действия могут квалифицироваться как преступные, поскольку якобы осуществлялись по заданию иностранной разведки.

Шпионские страсти

Шпионская тема преобладала в конце 2018 года в общественном пространстве и СМИ Литвы. Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в декабре заявил, что правоохранительные органы республики установили группу лиц, занимавшуюся сбором информации по заданию неназванной российской спецслужбы. В том числе еще был задержан якобы причастный к этому оппозиционный политик Альгирдас Палецкис.

По делу о шпионаже в пользу России был опрошен Вайдас Прунскус - сын Казимиры Прунскене, первого после объявления независимости в 1990 году премьер-министра Литвы.

После ряда инцидентов с шпионским подтекстом и упоминанием в этой связи России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шпионские скандалы - очередное проявление русофобской политики Вильнюса и отступление от демократических норм.