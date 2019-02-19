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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании

Задержанным оказался ранее судимый мужчина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого, сообщившего о минировании торгового центра в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

18 февраля из-за ложного сообщения о минировании одного из торговых центров было эвакуировано более 1 тыс. человек. "Сотрудники ФСБ и уголовного розыска УМВД Екатеринбурга по горячим следам задержали местного жителя 1987 года рождения, подозреваемого в ложных сообщениях о минированиях помещений известной торговой сети", - сказал он.

Горелых добавил, что в отношении подозреваемого следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). "Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет", - отметил Горелых.

Задержанным оказался ранее судимый за причинение умышленного вреда здоровью.

Как отметил руководитель пресс-службы, с начала 2019 года удалось задержать 18 граждан, сообщивших о ложных минированиях различных объектов.

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