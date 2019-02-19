Суд смягчил меру пресечения рязанским футболистам, обвиняемым в ограблении женщины

ТАСС, 19 февраля. Советский районный суд Рязани изменил меру пресечения бывшим игрокам ФК "Рязань", обвиняемым в нападении на женщину, с нахождения под стражей на домашний арест. О продлении срока содержания под стражей ходатайствовало следствие, сообщается на сайте суда.

В декабре 2018 года в отношении двух бывших игроков ФК "Рязань", которые избили и ограбили женщину, отняв у нее сотовый телефон и 36 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Н. отказать и изменить меру пресечения обвиняемому Н. с содержания под стражей на домашний арест сроком на 2 месяца, то есть до 17 апреля 2019 года включительно, освободив обвиняемого Н. из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

"М. изменена мера пресечения на домашний арест сроком на 2 месяца, то есть до 17 апреля 2019 года включительно", - уточняется на сайте. Как сообщалось Дмитрий Митин и Артем Надеев ранее имели отношение к футбольному клубу "Рязань". С одним из них был заключен контракт, а другой принимал участие в тренировочных играх.

По данным полиции, ограбление произошло в ночь на 18 декабря в Рязани, когда 41-летняя женщина вышла на улицу, чтобы снять деньги в банкомате. По пути домой на нее напали двое мужчин, избили и отняли сотовый телефон и деньги. Полицейские нашли подозреваемых по записям уличных видеокамер.