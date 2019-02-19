Фигурант дела о хищениях при проектировании сцены МДТ Петербурга получил три года условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд во вторник огласил приговор руководителю компании "М-Проект", гендиректору ООО "Стройсоюз СВ" Александру Пучкову по делу о хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра в Петербурге. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, бывшего бизнесмена приговорили к трем годам условно.

Ранее два года лишения свободы условно по этому же делу получила сотрудница компании "Мира Групп" Ольга Шарикова. Она, как и Пучков, признала свою вину. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Пучкова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 450 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В феврале прошлого года Смольнинский районный суд отпустил под залог в 2,5 млн рублей обвиняемую в пособничестве Шарикову, а Александра Пучкова отправил в СИЗО. Основным фигурантом дела о хищениях стал бывший руководитель компании "Стройсоюз-СВ" Максим Корнеев, который на данный момент содержится под стражей. Дело в отношении него находится в отдельном производстве.

По версии следствия, Пучков совместно с Корнеевым и при пособничестве Шариковой похитили деньги ФГБУ "Северо- Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в рамках реализации ФЦП "Культура России" (2012-2018 годы) из средств федерального бюджета, а далее перечислили их на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские", а затем на счет ООО "Стройсоюз-СВ".