В Татарстане осуждены десять человек за хищения с Казанского вертолетного завода

КАЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Авиастроительный суд Казани вынес приговор 10 фигурантам дела о хищениях с Казанского вертолетного завода. Об этом говорится в распространенном сообщении МВД по Татарстану.

"Во вторник [Авиастроительным райсудом Казани] вынесен обвинительный приговор", - отмечается в сообщении ведомства. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ ("Кража") и 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации)"), было передано в суд Авиастроительного района Казани для рассмотрения по существу в 2018 году.

Суд приговорил Сергея Токаря к четырем годам колонии общего режима, Александра Иванова, Дениса Соболевского и Рафиса Насыбуллина - к 3,5 года колонии общего режима. Денис Токарь, Олег Суин и Сергей Антонов получили по 2,5 года колонии общего режима. Сергей Федоров, Дмитрий Абрамович и Айдар Мифтахов приговорены к трем годам условного срока с испытательным сроком в два года, уточнили в МВД по республике.

Следствие установило, что бывший работник завода вовлек в преступную деятельность сотрудников предприятия и третьих лиц. С января 2013 года по ноябрь 2016 года они изготавливали дубликаты деталей к вертолетам, тайно вывозили их с завода и продавали по копиям оригинальных документов перекупщикам и организациям, торгующим комплектующими. Ущерб заводу оценивается в 1,2 млн рублей.