Ярославский вокзал проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Ярославского вокзала, начата проверка. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

"В 17.55 мск на службу "02" поступило сообщение об угрозе минирования вокзала. На место события выехали оперативные службы и кинолог", - сказал собеседник агентства. Ранее был проверен Казанский вокзал после поступления аналогичной информации, там никаких взрывных устройств не обнаружили.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять и другие "заминированные" объекты в Москве и области, в общей сложности сообщения об угрозах взрыва получили порядка 30 объектов. Среди них крупные торговые центры, гостиница "Космос", ВДНХ и Останкинская телебашня, ТЭЦ, утром были "заминированы" и несколько школ. Из зданий на время проверки пришлось эвакуировать свыше 20 тыс. человек.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.