В Нижегородской области руководителя реабилитационного центра осудили за похищения людей

ТАСС, 19 февраля. Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 31-летнего руководителя реабилитационного центра для наркозависимых в Нижегородской области. Мужчину признали виновным в похищении двух человек (ч. 2 ст. 126 УК РФ), говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - указано в сообщении.

Как установил суд, руководитель центра вместе с неустановленными сообщниками похитил двух мужчин, которые страдали зависимостью от алкоголя и наркотиков. Преступления были совершены по просьбам родственников потерпевших. Так, в январе 2017 года злоумышленники похитили 38-летнего жителя города Дзержинска. В июле того же года в Нижнем Новгороде был похищен 35-летний наркозависимый мужчина, для подавления воли потерпевшему был сделан укол транквилизатора.

Преступник доставлял похищенных в реабилитационный центр в деревне Ройка Кстовского района. За доставку платили родственники потерпевших. Ежемесячное содержание в центре обходилось в 30 тысяч рублей.

"Так называемые реабилитанты удерживались на территории центра и вынуждены были подчиняться правилам, согласно которым они не имели возможности свободно передвигаться за пределы центра. Родственники зависимых граждан были введены обвиняемым в заблуждение относительно законности и результативности нахождения их в реабилитационном центре", - отмечается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов освободили похищенных 8 июля 2017 года. Руководитель центра был задержан и заключен под стражу. Как установило следствие, у него не было медицинского образования для работы с алко- и наркозависимыми людьми.