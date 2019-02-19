ОНФ: чиновники в Ростовской области "ликвидировали" три свалки только в фоторедакторе

ТАСС, 19 февраля. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили, что чиновники города Семикаракорск Ростовской области попытались доказать ликвидацию нелегальных свалок, представив фотографии, где они были стерты при помощи фоторедактора. Об этом сказал ТАСС во вторник член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

По его словам, сигнал об этих нелегальных полигонах поступил на "Интерактивную карту свалок" ОНФ в октябре 2018 года.

"Обращения по этим трем свалкам активисты ОНФ направили в местную администрацию. В январе, когда в региональное отделение пришли отчеты администрации о том, что их убрали, мы провели проверку присланных фотографий. Оказалось, что эти фотографии сильно редактировались - на них явно видны повторяющиеся фрагменты листьев и травы, а в свойствах файлов - пометка о том, что они обработаны в фоторедакторе", - сказал Гетта.

"Сомнений в том, что сотрудники городской администрации убрались на месте свалок только в фоторедакторе, а не по существу, нет. Мы в этом уверены на все 100%", - добавил он. Вместе с тем Гетта уточнил, что чиновник, ответственный за эту попытку "стереть свалку в фоторедакторе", уволен. Он добавил, что активисты проекта ОНФ "За честные закупки" намерены проверить "муниципальные траты на вывоз и ликвидацию мусора в Семикаракорске".

В ОНФ напомнили, что в 2018 году подобная попытка была предпринята в Саратовской области. Ответственный за это чиновник тоже был уволен.

Интернет-ресурс "Интерактивная карта свалок" был запущен активистами ОНФ в январе 2017 года для борьбы с нелегальными свалками. С января 2017 года на этот ресурс поступило более 24 тыс. обращений о нелегальных свалках, из которых более 12 тыс. ликвидировано.