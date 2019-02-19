В Краснодаре потушен пожар в лесопарковой зоне

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Второй очаг возгорания на площади 1000 кв. метров в лесопарковой зоне "Красный кут" в Краснодаре ликвидирован, информировали журналистов в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

Ранее сообщалось, что возгорание очагами в лесопарковой зоне "Красный кут", расположенной на улице Воронежской в Краснодаре произошло в 13:13 мск. Возгорание на площади 300 кв. м было ликвидировано в 15:08 мск.

"17:22 мск ликвидация второго очага. Всего было два очага: площадь первого очага 300 кв. м., второй 1000 кв. м.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лесопарковая зона "Красный кут" входит в реестр зеленых зон, но не является благоустроенной территорией.