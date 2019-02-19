Все сообщения об угрозах взрыва в Москве оказались ложными

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ни одно из сообщений об угрозах взрыва в Москве, поступивших во вторник в оперативные службы, не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили все поступившие сообщения о минировании. Взрывных устройств в зданиях не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В общей сложности сообщения об угрозах взрыва поступили примерно в 30 объектов. Среди них крупные торговые центры, гостиница "Космос", ВДНХ и Останкинская телебашня, ТЭЦ, Ярославский и Казанский вокзалы, утром были "заминированы" и несколько школ. Из зданий на время проверки пришлось эвакуировать свыше 20 тыс. человек.

Кроме того, во вторник второй раз за неделю был "заминирован" следственный изолятор "Водник".

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.