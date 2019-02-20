СК просит арестовать главу отдела дознания ФТС по делу о взятке в $140 тыс.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Сергея Галенкова, подозреваемого в получении взятки в $140 тыс. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере WhatsApp.

"Сегодня следователи будут ходатайствовать перед Мещанским судом Москвы об аресте начальника отдела организации дознания ФТС России Сергея Галенкова, подозреваемого в получении взятки в $140 тыс. от коммерсанта при посредничестве своего заместителя и еще трех человек", - сообщает СК.

По данным ведомства, 8 февраля 2017 года таможенный представитель ООО "Инвест-Маркет" подал на Александровский таможенный пост Брянской таможни недостоверную декларацию на обувь и заготовки для обуви, поступившие в адрес ООО "Модшуз". Таким образом, таможенные платежи были занижены, в связи с чем данные товары изъяты. Чтобы избежать конфискации товаров, а также административного штрафа и уголовного дела за неуплату таможенных платежей, владелец "Модшуз" через трех посредников в разное время передал начальнику отдела организации дознания ФТС России взятку в $140 тыс.

В отношении начальника отдела дознания ФТС возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), против его заместителя и двух жителей Москвы - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и руководителя коммерческой организации - по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").