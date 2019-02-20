Пограничники Ростовской области пресекли ввоз марихуаны на территорию региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали двух подозреваемых в перевозке марихуаны. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В месте пересечения границы Нижний Шевырев - Краснодарский города Донецка Ростовской области на въезд в РФ задержаны двое граждан России, у одного из которых в личных вещах в специально оборудованном тайнике был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения весом около 250 граммов (марихуана)", - сообщили в пресс-службе, отметив, что мужчины попытались оказать сопротивление при задержании. Наркотик изъяли.

Сообщается, что в отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 18.7 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ").

"Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств") и ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств")", - добавили в пресс-службе.

В случае возбуждения уголовного дела нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.