В Новгородской области возбудили уголовное дело из-за нецелевого расходования бюджета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения "Административное управление городским хозяйством" города Старая Русса Новгородской области, который подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму свыше 49 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения "Административное управление городским хозяйством" города Старая Русса Новгородской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2017 года чиновник потратил более 49 млн рублей, предназначенных на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Старорусский", на оплату работ, относящихся к области дорожного хозяйства.

Туристический кластер в Старой Руссе реализовывался в рамках ФЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма" с 2011 по 2018 год. В Старой Руссе, которая широко известна минеральными источниками, планировалось создать 13 новых объектов инфраструктуры. Общая стоимость инвестиционного проекта составляла 2,749 млрд рублей: 1,9 млрд - частных, 610,2 млн - федеральных и 214 млн рублей региональных инвестиций. Результатом масштабного переформатирования сферы туризма и примыкающих отраслей должно стать увеличение турпотока и номерного фонда гостиниц в 1,5-2 раза, предполагалось, что более чем в два раза вырастет объем услуг.

Собственники провели реновацию курорта "Старая Русса", построены ФОК, музей-усадьба средневекового рушанина, мини-гостиница. На средства ФЦП в 2017-2018 годах (дата завершения проекта) были запланированы реставрация центральной городской площади Революции и обустройство пешеходного маршрута, который объединит объекты турпоказа и размещения гостей. Далее были намечены работы на реке Полисть и строительство локальных очистных сооружений. К моменту окончания программы работы на набережной так и не были завершены.