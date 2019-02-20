В Астраханской области замначальника районной полиции и адвокат стали фигурантами дела

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника ОМВД России по Наримановскому району Астраханской области, а также адвокат местной коллегии адвокатов стали фигурантами уголовного дела, их подозревают в получении крупной взятки и посредничестве соответственно. Материалы в отношении подозреваемых были собраны региональным управлением УФСБ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных из УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Наримановскому району Астраханской области - начальника следственного отделения, подозреваемого в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также адвоката Астраханской областной коллегии адвокатов, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по данным следствия, в производстве отдела полиции находилось уголовное дело в отношении местного жителя. Замначальника отдела поручил адвокату предложить матери подозреваемого переквалифицировать статью обвинения на более мягкую. За данную услугу он попросил 400 тыс. рублей. Сотрудник правоохранительных органов и адвокат были задержаны накануне в момент получения денежных средств.

В ГУ МВД России по Астраханской области добавили, что в отношении замначальника ОМВД России по Наримановскому району проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины он будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности. Кроме того, его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.