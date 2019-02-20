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Трое школьников получили ожоги лица и глаз в Петербурге из-за включенной кварцевой лампы

В гимназии начали проверку обеспечения безопасных условий для учащихся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Трое учащихся второго класса гимназии № 205 в Санкт-Петербурге получили лучевые ожоги лица и глаз от включенной во время урока кварцевой лампы. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре города.

"Они были доставлены в 19-ю больницу для оказания медицинской помощи. После этого отпущены домой", - сказала представитель прокуратуры.

Как отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга, из-за инцидента в гимназии начата проверка обеспечения безопасных условий для учащихся.

"В настоящее время сотрудник прокуратуры района выясняет все обстоятельства происшедшего и получает объяснения от руководства школы. Уже установлено, что ожоги дети получили вследствие включенной во время урока кварцевой лампы", - говорится в сообщении ведомства.

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