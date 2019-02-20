Экстренные службы Ростова-на-Дону проверяют сообщения о минировании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов после поступления анонимных звонков о минировании в Ростове-на-Дону, сообщило в среду управление информационной политики правительства региона.

Ранее местные СМИ сообщали, что в городе эвакуировали 14 школ и один торговый центр.

"В настоящее время специалисты служб экстренного реагирования Дона проверяют поступившие сообщения о минировании, работают представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи. Угрозы для населения нет ", - говорится в сообщении.

Точное количество проверяемых зданий не уточняется.

Отмечается, что в последнее время случаи ложных сообщений о минировании в Ростовской области участились. Подобная информация не подтверждается, но каждое сообщение тщательно проверяется.