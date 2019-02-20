Все корпуса Университета ИТМО в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Люди эвакуированы из всех корпусов петербургского Университета ИТМО из-за анонимного сообщения об опасности. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Идет эвакуация всех корпусов из-за анонимного сообщения [об опасности]", - сообщили ТАСС в пресс-службе, не приведя подробности.

Сообщения об угрозе взрыва поступают в учебные заведения и другие учреждения с прошлой недели. Накануне все корпуса ИТМО уже эвакуировались из-за аналогичного сообщения.

Также эвакуация прошла в здании Двенадцати коллегий, занимаемом Санкт-Петербургским государственным университетом. "Пришло письмо по электронной почте [об опасности]. Сразу вызвали службы, они приехали и вывели всех преподавателей и студентов", - рассказали ТАСС в пресс-службе, отметив, что письмо пришло около полудня.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС об эвакуации студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного технологического института на Московском проспекте, 26.

Письма с ложной информацией о минированиях получают по электронной почте в образовательных учреждениях, судах, больницах и торговых центрах в Петербурге пятый день подряд.