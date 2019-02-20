СК возбудил уголовное дело из-за самосуда родителей над учеником школы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему школьнику в городе Большой Камень, говорится в опубликованном сообщении на сайте СК.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, это произошло, когда родители детей, которых обижал пострадавший, решились на самосуд.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по факту причинения побоев 12-летнему ученику одной из школ города Большой Камень возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, однако обстоятельства происшествия в релизе не уточняются. Ранее проверку по данному факту начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, суть конфликта заключается в том, что пострадавший ребенок обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить школьника.