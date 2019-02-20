В Крыму обезвредили авиабомбу времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты обезвредили в Крыму авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли местные жители в районе города Джанкой. Об этом в среду сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

"Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу. В результате работы по разминированию авиационная фугасная бомба была успешно уничтожена с соблюдением максимальных мер безопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиабомба сохранила свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны.