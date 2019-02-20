{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму обезвредили авиабомбу времен войны

Ее вес составил 100 кг

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты обезвредили в Крыму авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую нашли местные жители в районе города Джанкой. Об этом в среду сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

"Сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местных жителей, которые обнаружили металлический предмет, по внешнему виду напоминающий авиабомбу. В результате работы по разминированию авиационная фугасная бомба была успешно уничтожена с соблюдением максимальных мер безопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиабомба сохранила свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияКрым
Тело двухлетней девочки обнаружено на месте пожара в Волгоградской области
Ее мать находилась в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения
Читать полностью