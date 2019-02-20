Главного инженера одного из предприятий "Ростеха" задержали по подозрению в мошенничестве

ПЕНЗА, 20 февраля. /ТАСС/. Главный инженер одного из предприятий "Ростеха" задержан по подозрению в мошенничестве при реконструкции объекта в Пензенской области. Об этом в среду сообщается на сайте следственно управления СК РФ по Пензенской области.

"По подозрению в совершении мошенничества задержан главный инженер государственного предприятия, являющийся председателем рабочей комиссии для осуществления строительного контроля при выполнении работ по реконструкции корпуса", - говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По месту жительства задержанного и его родственников были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, касающиеся исполнения государственного контракта. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, сотрудник задержан в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, выделенных в рамках контракта на выполнение реконструкции корпуса государственного предприятия на территории Пензы, входящего в структуру государственной корпорации "Ростех".

Ранее ТАСС сообщал о том, что по данному делу был задержан депутат городской думы Саратова Алексей Полянский, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, компания "Саргорстрой", директором которой был Полянский, заключила в октябре 2017 года контракт с одним из предприятий "Ростеха" на реконструкцию корпуса общей стоимостью 255 млн рублей. С октября по декабрь 2017 года "Саргорстрой" получил более 19 млн рублей за материалы и оборудование, поставку которых не выполнил. В настоящее время Полянский находится под домашним арестом.