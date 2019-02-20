Следователь и адвокат задержаны в Приамурье по подозрению в коррупционных действиях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следователь и адвокат задержаны с поличным после передачи денежных средств на месте преступления в городе Белогорске Амурской области по подозрению в коррупционных действиях. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК России.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждены уголовные дела в отношении следователя следственного отдела МО МВД России "Белогорский", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)") и адвоката центральной коллегии адвокатов Амурской области в городе Белогорске, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("предложение посредничества во взяточничестве"). Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области, при оперативном сопровождении которых следователь и адвокат задержаны с поличным после передачи денежных средств на месте преступления", - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что, по данным следствия, вечером 19 февраля в городе Белогорске адвокат передала следователю взятку в размере 100 тыс. рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении супруга своей доверительницы. Согласно материалам проверки, тот управлял автомобилем 25 октября 2018 года и совершил наезд на пешехода.

"Следователь помещена в изолятор временного содержания, в отношении нее следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении адвоката избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточняется в сообщении.

В то же время пресс-служба управления МВД России по Амурской области сообщила журналистам, что начальником УМВД назначена служебная проверка в отношении следователя СО МО МВД России "Белогорский", которая, по предварительной информации, получила от адвоката 100 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей.