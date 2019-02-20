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Тело двухлетней девочки обнаружено на месте пожара в Волгоградской области

Ее мать находилась в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили тело двухлетней девочки на месте пожара в одной из квартир в городе Камышин Волгоградской области. По факту гибели ребенка Следственный комитет России по Волгоградской области проводит доследственную проверку, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Прибывшие незамедлительно на место расчеты МЧС оперативно справились с огнем, но спасти ребенка не удалось. Девочка проживала вместе с матерью, которая нередко оставляла дочь без присмотра. Местные жители также рассказали следователям, что на момент пожара женщина находилась дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, ей удалось спастись", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Волгоградской области.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. По мнению специалистов, причиной пожара могла стать неисправная работа электрооборудования.

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