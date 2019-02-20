{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Среди пострадавших двое детей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Двое детей и двое взрослых получили травмы при столкновении двух автомобилей в московском районе Строгино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Твардовского, дом 25 на ДТП. Предварительно, случилось лобовое столкновение двух автомобилей, четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших двое детей - мальчик и девочка. Оба ребенка эвакуированы вертолетом с места происшествия в столичную больницу. На борту их сопровождает авиамедицинская бригада. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги
Россия
Суд отправил под домашний арест экс-замначальника ярославской колонии, где выявили пытки
Игит Михайлов и бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев были задержаны 18 февраля, их подозревают в превышении должностных полномочий
Читать полностью