Четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Двое детей и двое взрослых получили травмы при столкновении двух автомобилей в московском районе Строгино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Твардовского, дом 25 на ДТП. Предварительно, случилось лобовое столкновение двух автомобилей, четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших двое детей - мальчик и девочка. Оба ребенка эвакуированы вертолетом с места происшествия в столичную больницу. На борту их сопровождает авиамедицинская бригада. Обстоятельства происшествия устанавливаются.