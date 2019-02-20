Подозреваемая в финансировании ИГ жительница Астраханской области взята под домашний арест

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Жительницу Астраханской области, являющуюся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), занимавшейся сбором средств для террористов, поместили под домашний арест на время следствия в связи с тем, что она является многодетной матерью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма") на территории Астраханской области задержана жительница региона. В закрытых чатах мессенджера Telegram она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда "Мухаджирун" (деятельность запрещена в России).

"Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. У нее пять малолетних детей, в том числе один грудной ребенок, который родился в декабре 2018 года", - сказали в пресс-службе.

В поле зрения спецслужб она попала в 2018 году в ходе пресечения на территории Москвы и Томской области деятельности группы лиц, подозревавшихся в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Организаторы этой группы Московским окружным военным судом признаны виновными в этих преступлениях и приговорены к длительным срокам лишения свободы.