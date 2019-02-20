Возбуждено дело в отношении "Тиккурилы" по факту сброса снега в реку в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу возбудил административное дело по факту сброса снега в реку Охта в Красногвардейском районе Петербурга в отношении предприятия по производству декоративных лакокрасочных материалов финской компании "Тиккурила". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе надзорного органа.

С января 2019 года жители одного из районных жилых комплексов направляют обращения в администрацию Красногвардейского района и Росприроднадзор по факту сброса снега в реку Охта.

"Возбуждено административное дело по статье "Нарушение требований к охране водных объектов, загрязнение ледяного покрова водных объектов" в отношении компании "Тиккурила" по факту сброса снега в реку Охта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Продолжается административное расследование и устанавливаются обстоятельства нарушения", - отметил представитель Росприроднадзора.

В пресс-службе компании "Тиккурила" сообщили ТАСС, что предприятие не сбрасывало снежные массы в акваторию реки Охта. "Тиккурила" не причастна к сбросу снежных масс в акваторию реки Охта. Компания имеет договор со специализированной организацией на вывоз снега, на основании которого вывоз убранного с территории площадки снега осуществляется на стационарные снегоплавильные пункты ГУП "Водоканал СПб", - отметил представитель организации.

До момента вывоза снег хранится на территории площадки с твердым покрытием. В компании также отмечают, что пирс расположен за пределами территории компании, в береговой полосе, и является территорией общего пользования.

15 февраля специалисты Росприроднадзора совместно с экспертной лабораторией Центра лабораторных анализов и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу посетят объект и проверят качество воды в водоеме. Результаты проверки станут известны до 25 февраля.