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Грузовик столкнулся с дрезиной в Сакском районе Крыма, один человек пострадал

53-летний водитель с закрытая черепно-мозговая травма доставлен городскую больницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате столкновения грузовика с дрезиной на перегоне Симферополь - Прибрежная в Сакском районе Крыма, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.

"На 44 км перегона Симферополь - Прибрежная дрезина АГВ-216 совершила столкновение с грузовым автомобилем HOWO, перевозившим песок. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар дрезины, а грузовой автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 53-летний водитель транспортного средства с закрытая черепно-мозговая травма доставлен бригадой скорой помощи в Сакскую городскую больницу. Машинист дрезины не пострадал.

На месте чрезвычайного происшествия временно приостановлено движение поездов. Прибывшая к месту ЧП следственно-оперативная группа Крымского линейного управления МВД России на транспорте выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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