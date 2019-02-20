Грузовик столкнулся с дрезиной в Сакском районе Крыма, один человек пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате столкновения грузовика с дрезиной на перегоне Симферополь - Прибрежная в Сакском районе Крыма, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.

"На 44 км перегона Симферополь - Прибрежная дрезина АГВ-216 совершила столкновение с грузовым автомобилем HOWO, перевозившим песок. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар дрезины, а грузовой автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 53-летний водитель транспортного средства с закрытая черепно-мозговая травма доставлен бригадой скорой помощи в Сакскую городскую больницу. Машинист дрезины не пострадал.

На месте чрезвычайного происшествия временно приостановлено движение поездов. Прибывшая к месту ЧП следственно-оперативная группа Крымского линейного управления МВД России на транспорте выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.