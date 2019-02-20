В США актеру сериала "Империя" грозят обвинения в заведомо ложном обращении в полицию

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Чикаго (штат Иллинойс) подозревают актера телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по настоящее время) Джусси Смоллетта в предоставлении властям заведомо ложной информации о нападении на него. Актеру грозят обвинения в уголовном преступлении, заявил в среду в Twitter официальный представитель полиции города.

Как он отметил, Смоллетта "теперь официально рассматривают как подозреваемого в следствии по уголовному делу". Полицейские полагают, что актер обратился в полицию по заведомо ложному поводу. Следователи передают большому жюри присяжных имеющиеся улики, что необходимо для предъявления Смоллетту обвинений в официальном порядке.

В конце января стало известно, что Смоллетт был госпитализирован после того, как двое мужчин якобы напали на него на одной из улиц Чикаго, куда он прибыл на съемки. По словам актера, к нему подошли двое и начали выкрикивать расистские высказывания в его адрес. Как утверждал актер, ему якобы нанесли несколько ударов, накинули веревку на шею, а также облили неизвестным веществом. По данным ряда американских СМИ, это был отбеливатель.

Позже некоторые СМИ сообщили, что полицейские заподозрили Смоллетта в инсценировке данного нападения. Агентство Associated Press, в частности, со ссылкой на источники, информировало, что следователи просмотрели множество записей с камер видеонаблюдения, однако так и не нашли кадров, на которых было бы запечатлено избиение Смоллетта. По сведениям телеканала CNN, полиция полагает, что актер заплатил указанным лицам.

Ранее подозреваемые в якобы имевшем место нападении были задержаны. По сведениям CNN, они согласились сотрудничать со следствием, а позже их отпустили без предъявления обвинений.

Смоллетт - уроженец штата Калифорния - известен по ролям в фильмах "Чужой: Завет (Alien: Covenant, 2017), "Маршалл" (Marshall, 2017), а также в ряде сериалов, включая "Империю", повествующую о музыкальном продюсере, который узнает о том, что он неизлечимо болен.