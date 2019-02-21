Подозреваемую в мошенничестве с жильем на 15 млн рублей задержали в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Благовещенска находящуюся в розыске жительницу города, подозреваемую в мошенничестве с квартирами более чем на 15 млн рублей. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"Сотрудники полиции задержали в аэропорту города Благовещенска местную жительницу, находящуюся в розыске. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. ("Мошенничество"), - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в 2010 году эта женщина, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, занималась возведением жилого дома. По версии следствия, под видом заключения договоров долевого участия о строительстве многоквартирного дома она фактически осуществила строительство индивидуального жилого дома, при этом достоверно зная, что оно ведется в нарушение градостроительных норм. В эксплуатацию объект введен не был, обязательства о передаче жилых помещений в собственность перед дольщиками она не исполнила. Общий ущерб оценивается в сумму более 15 млн рублей.

В феврале 2019 года женщину объявили в федеральный розыск. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России "Благовещенский" установили, что разыскиваемая находится в Краснодарском крае и планирует прибыть в Благовещенск 19 февраля. Информацию передали коллегам линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, которые отобрали объяснение у разыскиваемой, а также обязательство о явке в МО МВД России "Благовещенский", - отметили в пресс-службе.

В аэропорту столицы Амурской области женщину встретили сотрудники полиции и судебные приставы. Как выяснилось, женщина долгое время уклонялась от исполнения решения Благовещенского городского суда и была объявлена в розыск по исполнительному производству.