СМИ: неизвестные напали на генеральное консульство Венесуэлы в Эквадоре

ТАСС, 21 февраля. Группа вооруженных людей в среду совершила нападение на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль (административный центр западной провинции Гуаяс). Об этом сообщило агентство EFE.

"Они [преступники] забрали все консульские сборы, избили дипломатический персонал и издевались над нами из-за наших политических взглядов", - заявил глава дипмиссии Фернандо Белло, чьи слова приводит агентство.

По словам дипломата, нападавших было семеро. Источники в эквадорской полиции заявили агентству, что правоохранительные органы начали расследование.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики Хорхе Арреаса сообщил, что неизвестные лица вторглись на территорию венесуэльского посольства в Коста-Рике. В свою очередь Мария Фариа, назначенная лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо дипломатическим представителем Венесуэлы в Коста-Рике, сообщила на своей странице в Twitter, что она вместе со своими соратниками "захватила контроль над зданием посольства" Венесуэлы в Сан-Хосе - столице Коста-Рике. МИД Коста-Рики назвал попытку силового захвата диппредставительства неприемлемой и противоречащей нормам международного права.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.