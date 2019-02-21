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В Хабаровске из-за палов травы отмечается задымление

В городе ощущается запах дыма

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Задымление отмечается в четверг в Хабаровске, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

"Станция у аэропорта отмечает задымление, видимость - 6 км", - сказали в учреждении. Как уточнили синоптики, из-за северо-западного ветра дым тянет в сторону города.

По данным регионального главка МЧС, в крае зарегистрировано 25 термических аномалий, в основном в Хабаровском районе. "Это палы травы в большинстве случаев, дым идет от них", - пояснили в ведомстве.

Как передает корр. ТАСС, в воздухе в городе чувствуется запах дыма, задымление наблюдается и визуально.

Из-за малоснежной зимы в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края раньше, чем обычно, был открыт пожароопасный сезон. Сейчас в этих районах действуют три природных пожара общей площадью почти 3,6 тыс. га. Всего с начала пожароопасного сезона 2019 года зарегистрировано пять природных пожаров, площадь которых превысила 3,9 тыс. га.

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