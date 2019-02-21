Эксперт: психологи и педагоги могли предотвратить самосуд над хулиганом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Школьные психологи и педагоги могли выявить проблемное поведение хулигана в приморском городе Большой Камень и предотвратить самосуд родителей, которые решили наказать школьника за нападения на их детей. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказала старший преподаватель кафедры клинической психологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Анастасия Довженко.

Ранее сообщалось, что следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему школьнику, который обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить хулигана. Проверку по данному факту начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона.

"Наверное, были случаи хулиганства этого мальчика и до этого, наверняка на него просто не обращали внимания. А ведь вовремя выявлять проблемных детей и начинать с ними работу должны педагоги и школьные психологи. Всегда в классах есть "плохиши", но не всегда все заканчивается так плачевно как в этом случае. Здесь очень важно не запустить проблемного ребенка, вовремя отследить ситуацию и начать с ним работу", - сказала эксперт.

По ее словам, в Приморье есть специальные центры, которые как раз занимаются такими проблемными детьми, в частности "Парус Надежды". Там работают подготовленные психологи, специализирующиеся на работе с трудными подростками. По мнению руководителя приморского общественного проекта "Детство в радости без опасности", члена генерального совета партии "Единая Россия" Майи Шалуновой, профилактике школьного хулиганства и, соответственно, рукоприкладства родителей по отношению к обидчикам их детей, должно стать также развитие системы дополнительного образования.

"Считаю выбранные родителями меры принуждения малолетнего хулигана к ответственности недопустимыми. Вместе с тем понимаю, что причиной, побудившей их к самосуду, стало острое желание добиться справедливости. Ведь от рук пятиклассника серьезно пострадала девочка, схожие случаи были и до этого - в течение пяти последних лет, как пишут СМИ. При этом, судя по представленной информации, никакой адекватной реакции на эту ситуацию от руководства школы, классного руководителя, правоохранительных и иных уполномоченных органов не последовало", - сказала Шалунова.

По ее словам, особое внимание должно быть уделено системе дополнительного образования, системе дворовых и пришкольных детских и подростковых клубов. "Это то, на что указывал вчера президент в рамках своего послания Федеральному Собранию РФ, говоря о создании более миллиона новых мест в системе дополнительного образования", - заявила эксперт.