Прокуратура Краснодара проверит сведения об издевательствах над животными в "Сафари парке"

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани организовала проверку после появления в социальных сетях требований закрыть краснодарский "Сафари парк" из-за условий содержания диких животных и отсутствия должного ветеринарного ухода за ними. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в местных социальных сетях на Кубани опубликовали призыв о сборе подписей к петиции о закрытии "Сафари парка" в Краснодаре, расположенного в парке "Солнечный остров". Авторы петиции считают, что в "Сафари парке" существуют проблемы с условиями содержания диких животных.

"В связи с публикациями в сети интернет статей о фактах жестокого обращения и ненадлежащего содержания животных, прокуратурой края с привлечением контролирующих органов организована проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в деятельности Краснодарского зоопарка "Сафари парк", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте "Сафари парка" говорится, что это единственный зоопарк в Краснодаре, где представлены более 120 видов экзотических животных, из них 80% занесены в Красную книгу.