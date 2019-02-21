{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура Краснодара проверит сведения об издевательствах над животными в "Сафари парке"

Информация о ненадлежащем обращении с животными ранее появилась в интернете

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани организовала проверку после появления в социальных сетях требований закрыть краснодарский "Сафари парк" из-за условий содержания диких животных и отсутствия должного ветеринарного ухода за ними. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в местных социальных сетях на Кубани опубликовали призыв о сборе подписей к петиции о закрытии "Сафари парка" в Краснодаре, расположенного в парке "Солнечный остров". Авторы петиции считают, что в "Сафари парке" существуют проблемы с условиями содержания диких животных. 

"В связи с публикациями в сети интернет статей о фактах жестокого обращения и ненадлежащего содержания животных, прокуратурой края с привлечением контролирующих органов организована проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в деятельности Краснодарского зоопарка "Сафари парк", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте "Сафари парка" говорится, что это единственный зоопарк в Краснодаре, где представлены более 120 видов экзотических животных, из них 80% занесены в Красную книгу.

Теги
РоссияКраснодарский край
Сообщения о "минировании" двух школ Владимира распространял подросток
В пресс-службе УФСБ по региону уточнили, что он совершал это из хулиганских побуждений
Читать полностью