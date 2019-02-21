В Перми задержаны четверо подозреваемых в хищении 3,3 млн рублей у инкассаторов

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех жителей Перми, подозреваемых в нападении на сотрудников службы безопасности сети магазинов. Об этом в четверг сообщается на сайте управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Сотрудники уголовного розыска УУР ГУ МВД России по Пермскому краю задержали четырех пермяков, причастных к совершению дерзкого нападения на сотрудников службы безопасности сети магазинов. Добычей налетчиков стали 3 млн 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено днем 21 января этого года в Перми, охранники на автомобиле подъехали к супермаркету для инкассации денежных средств, один из них зашел в торговую точку, а второй остался в автомобиле, в этот момент неизвестные ударили водителя по голове и забрали сумку с выручкой, которая находилась на заднем сидении, и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный в особо крупном размере").

Сотрудники полиции через местные СМИ обратились к жителям с просьбой откликнуться очевидцев преступления. Благодаря информации, полученной от граждан, а также оперативным разработкам, полицейские вышли на след злоумышленников. Подозреваемыми оказались жители Перми в возрасте от 30 до 37 лет. Все они были задержаны в результате спецоперации, проведенной совместно с бойцами Росгвардии.