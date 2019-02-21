Суд оставил без изменений приговор бывшему замгубернатора Владимирской области

ТАСС, 21 февраля. Владимирский областной суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю губернатора Владимирской области Дмитрию Хвостову, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Обвиняемый в получении взяток Хвостов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 28 млн рублей. "ВОС постановил приговор Ленинского районного суда города Владимира в отношении Дмитрия Анатольевича Хвостова оставить без изменения. В удовлетворении апелляционной жалобы отказать", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении Хвостова было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взяток"), он обвинялся в получении взяток почти на 20 млн рублей. Следствием был наложен арест на автомобили, жилые дома, квартиры, земельные участки и другое имущество Хвостова, а также его родственников и иных лиц, на которых оформлялось имущество, приобретенное на полученные противоправным путем средства.

По версии следствия, в 2014 году во Владимире Хвостов через посредника получил взятку 1,4 млн рублей за принятие в пользу гендиректора двух коммерческих организаций решений по подготовке и направлению бюджетной заявки о включении строительства одного из детских дошкольных учреждений города в соответствующую федеральную программу. В 2015 и 2016 годах Хвостов через посредников получил взятку в виде имущественного права на квартиру стоимостью порядка 6,4 млн рублей и денег в размере более 9 млн рублей за согласование и выдачу проектов застройки микрорайона Сновицы-Веризино Владимира в пользу того же коммерсанта.

Также в апреле 2014 года Хвостов через посредника получил взятку 2,2 млн рублей за вынесение главой Владимира постановления об объявлении публичных слушаний, а в последующем - об утверждении их результатов и проекта планировки территории. Еще одну взятку в 800 тыс. рублей он получил в 2015 году от директора ООО и участника строительной организации за способствование совершению действий в его пользу при реализации федеральной программы "Жилье для российской семьи".

Хвостов был задержан 26 октября 2016 года в Краснодаре, в тот же день доставлен во Владимир и помещен в изолятор временного содержания.