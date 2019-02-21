СМИ: самолет с премьером Таиланда на борту вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

БАНГКОК, 21 февраля. /ТАСС/. Самолет ВВС Таиланда, на борту которого находился премьер-министр Прают Чан-Оча, вернулся в международный аэропорт Донмыанг из-за проблем с двигателем. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, премьер на самолете С-130 направлялся на юг страны и должен был приземлиться в аэропорту Самуи в провинции Сураттхани в 08:20 по местному времени (04:20 мск), однако спустя 45 минут после вылета были обнаружены проблемы с двигателем. После этого воздушное судно вернулось в пункт вылета, где Прают Чан-Оча и его делегация пересели в армейский самолет С-295 и возобновили отложенный рейс в Сураттхани и Краби.

В результате инцидента премьер-министр прибыл на место назначения на полтора часа позже.