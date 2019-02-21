На одном из рынков в Нальчике произошел пожар

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в павильоне на одном из рынков Нальчика в Кабардино-Балкарии. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Нальчике горит павильон на территории рынка "Дубки", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров сообщил, что пожар локализовали на площади 500 кв. м.

Ранее сообщалось, что предварительная площадь возгорания составила 200 кв. м.

"Тушение осуществляется по двум боевым участкам. На месте развернут штаб пожаротушения. Опасности распространения нет", - добавил собеседник агентства.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

"Эвакуация проводилась до прибытия подразделений", - сообщил Беров.

В тушении пожара задействованы дежурные караулы пожарно-спасательных частей: 40 человек личного состава и восемь единиц техники.

В новость были внесены изменения (13:41 мск) - добавлена информация о локализации пожара.