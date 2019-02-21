Проводимая перед началом ремонтных работ в ИТМО экспертиза не выявила угрозы обрушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Эксперты, проводившие обследование перед началом ремонтных работ в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова, не выявили опасности на участке, где произошло обрушение. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Обрушение произошло не в том месте, где техническое состояние перекрытий было признано аварийным, а в той части корпуса, где в отношении перекрытий результаты обследования показали отсутствие угрозы обрушения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2018 году по заказу вуза была подготовлена проектная документация для выполнения работ по сохранению Здания коммерческого училища, занимаемого ИТМО. Специалисты провели обследование технического состояния конструкций второго этажа постройки. В вузе отмечают, что проектная документация в ноябре 2018 года была согласована Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Специалисты по итогам обследований признали аварийным только один участок перекрытий второго этажа, сообщает пресс-служба. Доступ к аудиториям в этом месте был полностью закрыт. На остальных участках второго этажа, согласно проектной документации, отсутствовала угроза обрушения перекрытий, добавили в вузе.