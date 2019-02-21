СК Приморья оценит действия дирекции школы, игнорировавшей жалобы родителей на хулигана

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Приморское следственное управление Следственного комитета РФ оценит действия администрации школы в городе Большой Камень относительно поведения хулигана, пострадавшего от самовольно наказавших его родителей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами общеобразовательной школы и иными лицами, отвечающими за вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, своих обязанностей. Следователи дадут уголовно-правовую оценку тому факту, что администрация школы не реагировала на сигналы о противоправном поведении подростка", - говорится в релизе.

По данным СК, ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников. При этом, по предварительной версии, обращения родителей, пострадавших от хулигана детей, в администрацию школы остались без должного внимания. Подобное отношение, считает следствие, привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика.

"В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели, осуществляется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что пострадавший ребенок воспитывался только бабушкой. В рамках расследования следователями будут изучены его условия проживания, отношения в семье, с учителями, сверстниками, а также, насколько полно осуществлялся контроль со стороны органов опеки и попечительства за данной семьей", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело из-за причинения побоев 12-летнему школьнику, который обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить хулигана. Проверку начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона, который временно отстранил от обязанностей директора школы.