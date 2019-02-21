Суд отказал в удовлетворении иска депутата к врио губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга в четверг отказался удовлетворить исковые требования депутата Законодательного собрания Максима Резника о защите чести и достоинства к временно исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову, передает корреспондент ТАСС.

"В исковых требованиях Максима Резника отказать", - сказала судья Оксана Азизова.

Оглашая решение, Азизова не стала пояснять причины для отказа парламентарию.

Соответчиком по иску суд привлек правительство Петербурга. По словам юридического представителя Смольного Натальи Шатихиной, к врио губернатора не может быть подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, так как это должностное лицо. Она просила Резника и его представителя уточнить статус ответчика, например, указать Беглова как физлицо, либо же предложила подать иск к правительству в целом, но ей в этом было отказано.

По словам Резника, поводом для подачи в суд стали слова чиновника о том, что 23 января депутат в Мариинском дворце якобы выступил за историческую необходимость сдачи Ленинграда фашистам. Парламентарий заявил, что эти слова ему не принадлежат.